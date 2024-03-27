Несмотря на российскую атаку: Украина уверяет трейдеров, что хранение газа в ПХГ страны безопасно

Украина стремится заверить европейских трейдеров природного газа, что хранение топлива в подземных хранилищах страны остается безопасным, несмотря на недавнюю российскую атаку.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По словам генерального директора оператора газохранилищ ПАО "Укртрансгаз" Романа Малютина ожидается, что летом будет импортировано до 4 миллиардов кубометров газа, что больше, чем в прошлом году. Европейские страны обычно используют этот период для увеличения запасов перед следующим отопительным сезоном. Однако после российской атаки на подземное хранилище на западе Украины, трейдеры могут стать более осторожными.

"Хочу подчеркнуть, что повреждения не влияют на наши возможности закачки газа в подземные хранилища", — сказал Малютин в ответ на вопрос Bloomberg News.

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Трейдеры с осторожностью относились к хранению газа в Украине с момента начала войны, развязанной Россией в феврале 2022 года. Однако, по словам Малютина, оператор хранилищ сейчас имеет более тысячи договоров, из которых 168 - с нерезидентскими компаниями.

"Воскресная атака усилит эту осторожность. В то же время, у нас достаточно резервных мощностей, и мы готовы реагировать", — добавил он.

Малютин добавил, что компания имеет меры для смягчения последствий в случае повреждения какого-то определенного объекта. Например, она не связывает газ в определенных хранилищах с конкретными клиентами, а рассматривает все свои объекты как единое целое.

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Напомним:

В результате обстрела была повреждена наземная инфраструктура одного из подземных хранилищ "Нафтогаза" на западе страны.