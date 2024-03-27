Наибольшие в обороноспособности: Счетная палата обнаружила за 2023 год нарушений на более 60 миллиардов

Счетная палата за прошлый год обнаружила в управлении публичными финансами нарушений и недостатков на почти 60,8 млрд гривен. Больше всего нарушений и недостатков было выявлено в направлении безопасности и обороноспособности государства - 16,5 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты.

"Проверено и проанализировано 771 млрд грн, охвачено контролем 399 объектов, подготовлено и утверждено 59 отчетов по результатам контрольных мероприятий, общая сумма выявленных нарушений и недостатков при управлении публичными финансами составила почти 60,8 млрд грн", - говорится в сообщении.

По данным Отчета больше всего нарушений и недостатков было выявлено по направлениям:

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безопасность и обороноспособность государства - 16,5 млрд грн;

доходы государственного бюджета - 12,4 млрд грн;

социальная сфера и здравоохранение - 8,4 млрд грн.

Из общего объема предоставленных Счетной палатой в 2022 и 2023 годах рекомендаций до конца 2023 года выполнены или находятся в процессе выполнения 64,4%.

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Напомним:

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В 2021-2022 годах граждане недополучили более 200 тысяч средств реабилитации, но выделенные средства были использованы полностью. В то же время цены на импортные компоненты для протезирования завышали в разы.