Завищували ціни у рази: у 2021−2022 роках громадяни недоотримали понад 200 тисяч засобів реабілітації

У 2021−2022 роках громадяни недоотримали понад 200 тисяч засобів реабілітації, але виділені кошти були використані повністю. Водночас ціни на імпортні компоненти для протезування завищували у рази.

Про це повідомляє пресслужба Рахункової палати.

"У 2021−2022 роках громадяни недоотримали понад 200 тисяч засобів реабілітації − при цьому кошти держбюджету на суму понад 3 млрд грн використано повністю", − наголосив заступник голови Рахункової Андрій Майснер.

За словами Майснера, чинна нормативно-правова база щодо забезпечення осіб з інвалідністю тимчасовими засобами реабілітації є суперечливою та потребує унормування цілої низки питань. А в окремих випадках вона має відверту антисоціальну спрямованість.

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Заступник голови Рахункової палати звернув увагу, зокрема, на проблему ціноутворення на імпортні компоненти для протезування. Їх часто закуповували через посередників, які завищували ціни у рази, порівняно з задекларованою на митниці вартістю.

"Така ситуація обумовлена чинним механізмом формування граничної вартості, що створює передумови для оплати коштами держбюджету імпортних компонентів за ціною, значно вищою за ціни виробників і офіційних імпортерів", - йдеться у повідомленні.

Також Андрій Майснер звернув увагу на факти надання підприємствами-виробниками до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю недостовірної інформації про фактичну дату забезпечення громадян технічними засобами реабілітації.

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Міністр соціальної політики Оксана Жолнович, відомству якої направлялися рекомендації, погодилась із висновками Рахункової палати щодо необхідності посилення контролю за вчасним забезпеченням засобами реабілітації та їх якістю. Також вона повідомила, що Міністерство зменшило свій вплив на ринок реабілітаційних засобів, зокрема прибрало велику кількість робочих груп.

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