Агентство оборонных закупок приобретет еще 4 тысячи дронов для ВСУ. В системе Prozorro опубликованы соответствующие тендеры на закупку 3000 БпАК типа DJI Mavic 3E и 1000 БпАК типа DJI Mavic 3 Thermal с дополнительными комплектующими.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"В системе Prozorro опубликовано 15 отборов на поставку 200 БпАК типа DJI Mavic 3E (всего 3000 штук) и 5 отборов на 200 БпАК типа DJI Mavic 3 Thermal (1000 штук). Ожидаемая стоимость закупок рассчитана на основе цены в 133 тысяч гривен за один Mavic 3Е и 198 тысяч гривен за один Mavic 3 Thermal (без НДС)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это пятая часть от 20 тысяч дронов, которые агентство запланировало приобрести в рамках рамочных соглашений. Не исключена вероятность увеличения этих объемов.

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Напомним:

В марте правительство выделило дополнительные 5 миллиардов гривен для сил безопасности и обороны, которые будут направлены на закупку дронов.

Украина при дополнительной финансовой поддержке со стороны западных правительств может производить 2 млн дронов в год, что в два раза больше, чем текущие темпы производства.

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