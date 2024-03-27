В пострадавших от ударов россиян городах полностью запитана критическая инфраструктура

Во всех пострадавших от ракетных атак городах полностью запитана критическая инфраструктура и частично восстановлена работа электротранспорта.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Также восстановлена возможность подачи электроэнергии сетями облэнерго для всех потребителей, которые были обесточены в результате ракетных и дроновых атак россиян на энергообъекты", - говорится в сообщении.

Но, как отмечают в пресс-службе, на подстанциях "Укрэнерго" повреждено тяжелое высокотехнологичное оборудование, замена которого требует времени. Поэтому высоковольтные сети не могут передавать большие объемы электроэнергии, необходимые для покрытия всех потребностей потребителей.

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Поэтому в наиболее пострадавших регионах потребители получают электроэнергию очередями - действуют графики почасовых отключений. Сейчас ограничения потребления применены в Харьковской и Одесской областях.

В Хмельницкой области и Кривом Роге пока ограничений нет. Но при росте потребления Диспетчерский центр "Укрэнерго" может применить меры ограничения потребления.

Напомним:

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Дефицита электроэнергии в украинской энергосистеме 27 марта нет, накануне уменьшалась нагрузка на объекты ВИЭ и применялись графики отключения в четырех областях.