Электромобили китайского производства в этом году займут 25% рынка ЕС - FT

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В 2024 году каждый четвертый проданный электромобиль в ЕС будет произведен в Китае, поскольку новые участники рынка продолжают отбирать продажи у местных конкурентов.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на анализ политической группы "Транспорт и окружающая среда" (Transport & Environment).

Согласно исследованию компании, около 19,5% проданных в блоке электромобилей в прошлом году были произведены в Китае благодаря росту европейских продаж китайских брендов, таких как MG и BYD, а также таким факторам, как использование американской группой Tesla своего завода в Шанхае для поставки части продукции на европейский рынок.

По данным T&E, в 2024 году эта доля вырастет до 25,3%, поскольку китайские национальные производители продолжают отбирать долю рынка у известных европейских брендов на всем континенте.

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"В то время как многие западные производители, включая Tesla, BMW и Renault, производят электромобили в Китае, которые они импортируют в Европу, только электромобили китайских брендов будут составлять 11% рынка электромобилей ЕС в этом году, а к 2027 году эта доля возрастет до 20%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что китайские бренды, такие как BYD, уже выросли с 0,4% европейского рынка электромобилей в 2019 году до 8% продаж в прошлом году.

Добавляется, что соответствующие данные появились в то время, когда Брюссель завершает расследование того, помогли ли местные субсидии электромобилям, произведенным в Китае, вытеснить модели европейского производства.

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Напомним:

Китайская Xiaomi 12 марта заявила, что начнет поставки своего первого электромобиля модели SU7 в этом месяце, выходя на крупнейший в мире автомобильный рынок на фоне жесткой ценовой войны.