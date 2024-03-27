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Курс валют на 27 марта: гривня обновила исторический минимум

Среда, 27 марта 2024, 09:51 - Анастасия Жарикова

На 27 марта Национальный банк продолжил ослабление курса гривни - национальная валюта достигла нового исторического минимума.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 39,3430 грн, евро - 42,6911 грн (накануне доллар - 39,2298 грн, евро - 42,4898 грн). 

На 09:25 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 38,65 - 39,36 грн против котировок в 38,03 - 39,35 грн накануне. 

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На это же время "черный" курс евро составлял 42,77- 42,98 грн против курса 42,74 - 43,03 грн за евро накануне. 

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

  • Доллар США - 39,0 - 39,54 грн (курс на 26 марта - 38,98 - 39,48 грн);
  • Евро - 42,35 - 43,0 грн (курс на 26 марта - 42,3 - 42,98 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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  • Приватбанк - 38,85 - 39,45 грн;
  • Ощадбанк - 39,2 - 39,7 грн;
  • Укрэксимбанк - 38,9 - 39,5 грн. 

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 39,37 грн за доллар, monobank - 39,37 грн. 

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