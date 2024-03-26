В Минобороны создали Департамент, который будет заниматься закупками

В структуре Министерства обороны был создан Департамент планирования тылового обеспечения, который будет формировать долгосрочные планы закупок для войска

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Как отмечают, новосозданный Департамент будет формировать долгосрочные планы закупок продовольствия, вещевого имущества, горюче-смазочных материалов, а также технических средств тыла.

Как отмечает заместитель министра обороны Виталий Половенко, основная задача Департамента - свести к минимуму ситуации, когда Министерству нужно срочно что-то закупить для ВСУ.

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Специалисты департамента будут исследовать рынок, мониторить цены и определять ориентировочную стоимость. Непосредственно закупки будет реализовывать "Государственный оператор тыла".

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