Цены на какао взлетели до рекордных 10 тысяч долларов, что грозит ростом цен на шоколад

Фьючерсы на какао-бобы подскочили до рекордных более 10 тысяч долларов за тонну, продолжая историческое ралли, которое уже в этом году привело к удвоению цен и может повлиять на стоимость шоколада.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Рынок поражен плохим урожаем какао в ключевых странах-производителях Западной Африки, что ставит мир на путь третьего подряд ежегодного дефицита поставок. Отрасль борется с последствиями низкой оплаты труда фермеров, выращивающих какао, и растут опасения относительно возможности закупить достаточно какао-бобов.

Несмотря на беспокойство относительно недостатка физических запасов, давление также растет на финансовом рынке, где некоторые трейдеры продавали фьючерсы для хеджирования физических запасов. Но пока они ждут завершения контрактов, им нужны наличные средства для выполнения маржин-колов по убыткам по деривативам, и на растущем рынке их могут заставить закрыть короткие позиции, что способствует дальнейшему росту цен.

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Фьючерсы на какао подскочили на 4,5%, до 10 080 долларов США за тонну, что всего несколько месяцев назад казалось невероятным.

"При такой цене трудно сказать, является ли она оправданной. Каждый раз, когда на рынке происходит спад, цены, кажется, снова стремительно растут, что больше связано с коммерческими компаниями, которые являются чистыми покупателями", - заявил аналитик Rabobank в Лондоне Пол Джоулз.

Достижение уровня 10 000 долларов США может побудить некоторых участников рынка к фиксации прибыли, поскольку ценовая активность "стала очень стремительной, и трейдеры могут быть обеспокоены тем, что ралли исчерпало себя", - говорится во вторничном отчете аналитиков Hightower Report.

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Существует риск того, что ситуация с поставками может ухудшиться. Новые правила Европейского Союза, направленные на то, чтобы запретить продажу в магазинах продукции, уничтожающей леса, могут еще больше осложнить европейским производителям шоколада получение поставок какао-бобов.

Напомним:

Фьючерсы на какао в Нью-Йорке и Лондоне 18 марта поднялись до рекордных значений, подкрепляясь дефицитом предложения после плохого урожая в Западной Африке, одновременно с ростом цен на кофе и сахар.