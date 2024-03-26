УЗ объявила повторный тендер на организацию питания в поездах "Интерсити": бюджет 1,9 миллиарда
АО "Укрзализныця" объявило повторный тендер на организацию питания пассажиров поездов "Интерсити" и "Интерсити+".
Об этом сообщила пресс-служба компании.
""Укрзализныця" выходит на финишную прямую в процедуре поиска партнера для обеспечения услуг питания в скоростных поездах "Интерсити" и "Интерсити+", - говорится в сообщении.
После консультаций с представителями рынка продовольственного ритейла, обсуждения операционной модели и детальных технических требований и ожиданий УЗ от потенциального контрагента, обработки предложений и комментариев от игроков рынка, компания финализировала документацию и объявляет конкурс.
Отмечается, что тендер состоится на площадке Smart Tender. Его бюджет составляет 1,898 млрд грн. Предложения принимаются до 9 апреля 2024 года.
Предыдущий конкурс "УЗ" на организацию питания пассажиров поездов "Интерсити" и "Интерсити+" на 1,898 млрд грн был объявлен в Prozorro в октябре 2023 года, однако торги не состоялись.
Проведение конкурса было заблокировано судебным решением из-за жалобы одной из компаний-претендентов.
Напоминаем:
В сентябре прошлого года сообщалось, что АО "Укрзализныця" до конца года проведет тендер по отбору поставщика услуг по поставке продуктов питания для пассажиров скоростных поездов Интерсити и Интерсити+ с учетом обновленных требований.