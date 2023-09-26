"Укрзалізниця" визначить нового постачальника продуктів у "Інтерсіті" до кінця року

АТ "Укрзалізниця" до кінця року проведе тендер по відбору постачальника послуг із постачання продуктів харчування для пасажирів швидкісних поїздів Інтерсіті та Інтерсіті+ з урахуванням оновлених вимог.

Про це повідомив голова правління компанії Євген Лященко в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Так, проведемо (тендер, – ред.) до кінця року. Команда, яка відповідає за пасажирське сполучення, розробила нові технічні умови. Дуже детально всі обговорили та затвердили їх на правлінні. Вже була зустріч із ринком. Приходили і WOG, і МХП, і "Пузата хата" – понад 50 постачальників. Відбулася відкрита дискусія, під час якої ми чесно розповіли, чого ми вимагаємо як залізниця, надали свої професійні критерії, зміни", – зазначив Лященко.

За його словами, виникло чимало питань від операторів щодо підвищення "Укрзалізницею" відрахувань. Але порівняно з чинним контрактом підвищення було незначним, тому що компанія зацікавлена в збільшенні таких надходжень.

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Крім цього, "Укрзалізниця" розробила таку бізнес-модель, щоб компанія WOG, яка кілька років виступає постачальником продуктів харчування для пасажирів швидкісних поїздів, не мала жодних переваг перед іншими операторами.

"Насамперед порушуємо питання переобладнання точок продажу в поїздах "Інтерсіті". Усі оператори будуть змушені, зокрема і WOG, якщо переможе у тендері, інвестувати кошти", – сказав Лященко.

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Антимонопольний комітет (АМКУ) надав рекомендації "Укрзалізниці" щодо ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції через непроведення відбору постачальника послуг із забезпечення харчуванням пасажирів швидкісних поїздів Інтерсіті й Інтерсіті+.

Укрзалізниця разом із фондом американського мільярдера Говарда Баффета створили перший у світі поїзд-кухню - Food Train, який спроможний в автономному режимі, за відсутності світла, виробляти до 70 тисяч порцій їжі протягом тижня.