Суд наложил арест на 49,5% долей "дочек" Ferrexpo в Украине

Суд наложил ограничения на корпоративные права всех украинских дочерних компаний горнорудной компании Ferrexpo plc в рамках серии судебных разбирательств против крупнейшего владельца Ferrexpo Константина Жеваго по делу банка "Финансы и Кредит".

Об этом компания отметила в биржевом сообщении.

"Эти ограничения наложены на 49,5% акций украинских дочерних компаний группы, за исключением ООО "ТИС-Руда" и ООО "Нова-Логистика", где коллективное ограничение составляет 24,7% и 25,2% соответственно", - уточняется в биржевом сообщении Ferrexpo.

Согласно ему, ограничения не затрагивают право собственности на доли, но запрещают их передачу и ограничивают определенные права, связанные с акциями, включая право голоса.

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Введенные ограничения отличаются от ограничений, связанных с замораживанием акций, о которых было объявлено в марте и сентябре прошлого года.

"Ferrexpo заявляет, что она не имеет и никогда не намеревалась передавать акции своих дочерних компаний. Сейчас Группа анализирует возможные юридические и другие доступные средства правовой защиты и намерена активно защищать свои права", - отмечается в заявлении.

В нем также отмечается, что деятельность Ferrexpo продолжается без изменений, а дальнейшие объявления будут сделаны по мере необходимости.

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Напоминаем:

Миллиардер Константин Жеваго выиграл судебный процесс в Лондоне по обвинению в хищении денег обанкротившегося банка "Финансы и кредит".

17 сентября 2015 года Нацбанк признал банк "Финансы и Кредит" неплатежеспособным. Ликвидируемый банк закончил 2015 год с убытком 21,05 млрд гривен.

В рамках расследования было сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений самому Жеваго, а также ряду топ-менеджеров банка.