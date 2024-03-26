McDonaldʼs планирует открыть рестораны в Черновцах, Ужгороде и пригороде Киева

В течение 2024 года сеть ресторанов быстрого питания McDonaldʼs планирует открыть свои филиалы в Ужгороде, Черновцах и пригороде Киева. В целом компания намерена открыть не менее шести ресторанов в Украине.

Об этом на пресс-конференции сообщила CEO McDonaldʼs Ukraine Юлия Бадритдинова, пишет Forbes.

"Ужгород и Черновцы - единственные областные центры, где нет McDonaldʼs. В этом году там откроемся", — сообщила Юлия Бадритдинова.

По ее словам, в 2024 году компания планирует открыть не менее шести ресторанов по всей Украине.

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"Планируем развиваться и в сателлитах Киева", — добавляет Бадритдинова.

Напомним:

В апреле 2023 года в Днепре первые пять ресторанов сети заведений быстрого питания McDonald's возобновили работу.

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В мае 2023 года сеть ресторанов быстрого питания McDonald's объявила о возобновлении работы двух ресторанов в Кременчуге на ул. Киевской, 6 и в Полтаве на ул. Европейской, 187-А.