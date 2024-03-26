McDonaldʼs планирует открыть рестораны в Черновцах, Ужгороде и пригороде Киева
В течение 2024 года сеть ресторанов быстрого питания McDonaldʼs планирует открыть свои филиалы в Ужгороде, Черновцах и пригороде Киева. В целом компания намерена открыть не менее шести ресторанов в Украине.
Об этом на пресс-конференции сообщила CEO McDonaldʼs Ukraine Юлия Бадритдинова, пишет Forbes.
"Ужгород и Черновцы - единственные областные центры, где нет McDonaldʼs. В этом году там откроемся", — сообщила Юлия Бадритдинова.
По ее словам, в 2024 году компания планирует открыть не менее шести ресторанов по всей Украине.
"Планируем развиваться и в сателлитах Киева", — добавляет Бадритдинова.
Напомним:
В апреле 2023 года в Днепре первые пять ресторанов сети заведений быстрого питания McDonald's возобновили работу.
В мае 2023 года сеть ресторанов быстрого питания McDonald's объявила о возобновлении работы двух ресторанов в Кременчуге на ул. Киевской, 6 и в Полтаве на ул. Европейской, 187-А.