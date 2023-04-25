McDonald's возобновил работу первых ресторанов в Днепре

Во вторник, 25 апреля, в Днепре первые пять ресторанов сети заведений быстрого питания McDonald's возобновили работу.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

С сегодняшнего дня заработали для посетителей рестораны по ардесам:

пл. Старомостова, 5 – расположен у железнодорожного вокзала и удобен для горожан и гостей города;

пр. Гагарина, 128 – рядом с несколькими учебными заведениями;

пр. Героев, 2-В и ул. Кондратюка, 2-В – расположены в разных районах, рядом с набережной и зонами отдыха;

пр. Слобожанском, 1-А – на левом берегу Днепра.

Заведения будут работать с 07:00 до 22:00 и будут соблюдать расширенные правила безопасности - в случае объявления воздушной тревоги команда быстро завершает все производственные процессы, выдает оплаченные заказы и закрывает заведение, чтобы гости и работники могли пройти в укрытие.

После отбоя тревоги рестораны продолжат работу ориентировочно через час после – это время требуется на включение и настройку оборудования и подготовки работников к работе.

В случае повышенного спроса в первые дни работы заведения будут работать на ограниченное количество посетителей, чтобы эффективно отработать обновленные процедуры по безопасности.

Приобрести блюда можно как в зале ресторана на кассе или через терминалы самообслуживания, так и МакДрайв. McDelivery, которую обеспечивают партнерские компании по доставке Glovo и Bolt Food, станет доступной в начале мая.

В связи с восстановлением цепей поставок и наращиванием объемов складов сначала в днепровских ресторанах будет представлено сокращенное меню, которое будет постепенно расширяться.

В компании анонсировали, что следующие заведения в г. Днепре откроются по адресу ул. Глинки, 2 и ул. Нижнеднепровская, 17 в начале мая. Точную дату McDonald's сообщит на официальных страницах компании в соцсетях.

Экономическая правда