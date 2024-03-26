Минфин запустил дашборд для анализа зарплат госслужащих

Министерство финансов разработало аналитический инструмент (дашборд) по оплате труда и численности работников государственных органов, местных госадминистраций и органов судебной власти в январе 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что с начала 2024 года в Украине были изменены подходы к оплате труда в рамках реформы системы оплаты труда государственных служащих. В соответствии с введенными изменениями министерство создало дашборд, благодаря которому можно отследить расходы государства на заработную плату работников государственных органов.

"Этот инструмент позволяет увидеть средние заработные платы работников в государственных органах на уровне должностей, ведь основная задача Минфина - обеспечить эффективность использования средств государственного бюджета, сделать более прозрачной и справедливой оплату труда государственных служащих, смягчить тенденцию текучести и оттока госслужащих и усилить роль государства как работодателя", - пояснил заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

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Кроме того, министерство совершенствует программные продукты, которые используются в сфере публичных финансов. Так, с помощью автоматизированной информационной системы онлайн-взаимодействия с распорядителями средств государственного бюджета (АИС "ГРК-ВЭБ") с начала этого года Минфин получил возможность автоматизировать процессы получения данных от распорядителей бюджетных средств.

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Напомним:

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В конце прошлого года правительство утвердило новую систему оплаты труда для госслужащих на основе квалификации должностей и грейдов.