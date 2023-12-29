Уряд затвердив нову систему оплати праці держслужбовців – Шмигаль

фото: урядовий портал

Кабмін затвердив нову систему оплати праці для держслужбовців на основі кваліфікації посад і грейдів.

Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Уряд продовжує реформу державного управління. Сьогодні затверджуємо документ про нову систему оплати праці на основі кваліфікації посад і грейдів", – зазначив Шмигаль.

Відтепер 70% зарплати держслужбовця буде складати оклад, і лише 30% — премії. Як наслідок іхто з керівників за власним бажанням не зможе нараховувати захмарні премії, надбавки та доплати.

Реклама:

Крім того, з 1 січня уряд скоротить кількість вакансій державної служби майже на 20 тисяч, і це тільки на першому етапі.

Премʼєр підкреслив, що нова система оплати праці та скорочення вакансій, за оцінками міністерства фінансів, дозволить зберегти близько 8 млрд грн бюджетних коштів і спрямувати їх у 2024 році на потреби безпеки й оборони.

Також читайте: Держслужбовців скоротять, зарплати переглянуть. Мінфін приготував "сюрприз" чиновникам у 2024-му

Реклама:

Нагадаємо:

Прийнятий Верховною Радою державний бюджет на 2024 рік запускає реформу державного управління та вводить нову систему оплати праці держслужбовців.