Курс валют на 26 марта: гривня упала до нового минимума

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На 26 марта Национальный банк ослабил гривну до нового исторического минимума, "черный рынок" и курсы в банках отреагировали соответственно.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 39,2298 грн, евро - 42,4898 грн (накануне доллар - 38,9075 грн, евро - 42,1252 грн).

На 09:10 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 38,69 - 39,35 грн против котировок в 38,03 - 39,13 грн накануне.

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На это же время "черный" курс евро составлял 42,79- 43,0 грн против курса 42,72 - 42,91 грн за евро накануне.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 38,98 - 39,48 грн (курс на 25 марта - 38,8 - 39,29 грн);

Евро - 42,3 - 42,98 грн (курс на 22 марта - 42,1 - 42,8 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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Приватбанк - 38,9 - 39,5 грн;

Ощадбанк - 39,2 - 39,75 грн;

Укрэксимбанк - 38,8 - 39,4 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 39,37 грн за доллар, monobank - 39,37 грн.

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