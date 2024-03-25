Россия обязала свои компании сократить добычу нефти – Reuters

Правительство России приказало компаниям сократить добычу нефти во втором квартале до 9 миллионов баррелей в день до конца июня – в соответствии со своими обязательствами перед ОПЕК+.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

По информации источников, правительство поставило конкретные цели по сокращению добычи для каждой компании.

Источники Reuters заявили, что сокращение производства будет способствовать сезонному пику технического обслуживания на нефтеперерабатывающих заводах, многие из которых уже сократили производство топлива в результате сбоев и атак украинских беспилотников.

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В конце прошлого месяца вице-премьер-министр России Александр Новак заявил, что добыча российской нефти составляет 9,5 млн баррелей в сутки.

Добыча нефти в России в апреле, мае и июне упадет примерно на 3,6%, 4,1% и 4,9% в соответствии с мартом и в соответствии с обещаниями России добровольно сократить добычу, показали данные, предоставленные источниками, и расчеты Reuters.

Новак заявил, что Россия сократит добычу дополнительно на 350 тыс баррелей в сутки в апреле, а экспорт будет сокращен по сравнению с мартовским уровнем на 121 тыс баррелей в сутки. В мае добыча сократится на 400 тыс баррелей в сутки, а экспорт еще на 71 тыс баррелей в сутки. В июне все дополнительные сокращения будут производиться от добычи нефти.

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Напомним:

Цены на нефть выросли в начале недели из-за опасений относительно сокращения мирового предложения на фоне эскалации конфликтов на Ближнем Востоке и ударов по энергетическим объектам в России и Украине.





