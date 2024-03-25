Цены на нефть растут из-за ударов по энергетической инфраструктуре в России и Украине

Цены на нефть выросли в начале недели из-за опасений относительно сокращения мирового предложения на фоне эскалации конфликтов на Ближнем Востоке и ударов по энергетическим объектам в России и Украине.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,52 долл до 85,95 долл за баррель. Также фьючерсы на американскую нефть подорожали на 0,55 долл до 81,18 долл за баррель.

На прошлой неделе оба показателя упали менее чем на 1% по сравнению с предыдущей неделей. Укрепление доллара США, который вырос примерно на 1% за последнюю неделю, сдержало цены.

Реклама:

По словам президента NS Trading Хироюки Кикукавы, эскалация геополитической напряженности в сочетании с увеличением количества ударов по энергетическим объектам в России и Украине, а также развеянные надежды на прекращение огня на Ближнем Востоке, вызвали беспокойство относительно мировых поставок нефти.

Между тем по данным энергетической компании Baker Hughes, на прошлой неделе количество нефтяных буровых установок в США сократилось на одну до 509, что свидетельствует о снижении предложения в будущем.

"Перебои в работе нефтеперерабатывающих заводов в России создали дополнительное давление на топливные рынки, что привело к росту спроса на имеющиеся грузы сырой нефти", - отмечают аналитики ANZ Research, добавляя, что пострадало около 12% всех нефтеперерабатывающих мощностей России.

Реклама:

Также читайте: Путин снова хочет погрузить Украину во тьму. Какие потери понесла энергетика из-за крупнейшей за все время атаки?

Напомним:

Ночью на 23 марта стало известно о взрывах и пожаре на Куйбышевском НПЗ в российской Самарской области.

В результате ударов украинских беспилотников по российским НПЗ около 600 тыс баррелей ежедневных нефтеперерабатывающих мощностей России было выведено из строя.

Экономическая правда.