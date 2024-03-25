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На оборону из госбюджета в январе-феврале выделили более 235 миллиардов

Понедельник, 25 марта 2024, 19:28 - Анастасия Дячкина

За январь и февраль 2024 года расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 235,1 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

"Так, за январь-февраль 2024 года расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 235,1 млрд гривен, или 55,4% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в феврале расходы составили 159,8 млрд грн.

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Средства были направлены на:

  • денежное обеспечение для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;
  • приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания;
  • медицинское обеспечение;
  • другие виды затрат на обеспечение деятельности соответствующих органов и формирований.

В Минфине также напомнили, что расходы сектора безопасности и обороны правительство финансирует исключительно за счет собственных налоговых поступлений, а также военных облигаций.

Напомним:

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В январе 2024 года государство выделило на финансирование социальных расходов около 37 миллиардов гривен. Большую часть средств направили на пенсии.

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Экономическая правда
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