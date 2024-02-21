В январе государство профинансировало соцрасходов почти на 37 миллиардов

В январе 2024 года государство выделило на финансирование социальных расходов около 37 миллиардов гривен. Большую часть средств направили на пенсии.

Об этом сообщил глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

На какие цели выделили средства:

обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, покрытие дефицита средств Пенсионного фонда – 20,9 млрд грн;

социальная защита граждан, в том числе попавших в сложные жизненные обстоятельства – 8,5 млрд грн (их получили 2,5 млн ВПЛ, около 470 тыс человек с инвалидностью с детства, детей с инвалидностью);

поддержка малообеспеченных семей (155 тысяч) – 1 млрд грн;

предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам (3,2 млн домохозяйств) – 4,7 млрд грн;

социальная защита детей и семьи – 1,8 млрд грн;

социальная защита лиц с инвалидностью – 0,02 млрд грн.

"В январе все проплаты произведены в полном объеме, их финансирование осуществлено в установленные законодательством сроки. Против января прошлого года социальные расходы не только не уменьшились, но даже немного выросли на 0,2 млрд грн", – подчеркнул Гетманцев.

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Он отметил, что на вторую половину февраля ситуация остается контролируемой. За первые две недели месяца профинансировано 31,1 млрд грн пенсий (точно по графику), более 4,6 млрд грн субсидий и льгот по уплате ЖКУ, более 1,8 млрд грн страховых выплат.

Экономическая правда