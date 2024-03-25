На деоккупированной Херсонщине разминировали 40% сельхозугодий

На деоккупированной части Херсонской области разминировали 40% сельскохозяйственных угодий, - это 206 тысяч гектар.

Об этом во время брифинга сообщил первый заместитель начальника Херсонской ОГА Дмитрий Бутрий.

"Агропредприятия и фермерские хозяйства области, несмотря ни на что, обрабатывают землю и проводят посевную. Больше всего - ячменя и гороха, а еще - лен. В этом году общая посевная площадь сельскохозяйственных культур ожидается в пределах 153 тысячи гектаров", - сказал Бутрий.

Первый заместитель начальника Херсонской ОГА отметил, что 40% сельскохозяйственных угодий на освобожденном правобережье сейчас разминированы - это 206 тысяч гектаров.

Реклама:

Напомним:

Фермерские хозяйства с площадью до 120 гектаров на деоккупированных территориях смогут получить 8 тысяч гривен на гектар помощи от правительства.