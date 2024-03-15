Уряд розширив підтримку невеликих фермерських господарств на деокупованих територіях
П'ятниця, 15 березня 2024, 18:50 -
Фермерські господарства з площею до 120 гектарів на деокупованих територіях зможуть отримати 8 тисяч гривень на гектар допомоги від уряду.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Невеликі фермерські господарства на деокупованих територіях та аграрії в громадах, де велися бойові дії, зможуть отримати 8 тисяч гривень на гектар своїх оброблюваних угідь. Максимальна площа — до 120 гектарів", - розповів він.
За його словами, ці кошти допоможуть провести посівну, а потім зібрати врожай.
Реклама:
Реклама: