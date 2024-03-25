Минфин РФ и подсанкционный собственник "Фридом финанс" владеют 27% акций "Украинской биржи"

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) не видит нарушений в том, что Министерство финансов Российской Федерации и подсанкционный Тимур Турлов владеют акциями "Украинской биржи".

Об этом говорится в ответе председателя НКЦБФР Руслана Магомедова на запрос ЭП.

По данным НКЦБФР по состоянию на февраль 2024 года в структуре собственности АО "Украинская биржа" находились Министерство РФ (через "Сбербанк России" и цепочку оффшорных компаний) - на 2,49%, а также бывший россиянин Турлов (через Freedom Holding Corp.) - на 24,26%.

Что касается Турлова, то еще в октябре 2022 года указом президента Владимира Зеленского было введено в действие решение СНБО о введении против него пятилетних санкций. Среди ограничений, которые государство должно было бы применить к Турлову - блокировка активов.

Реклама:

В НКЦБФР говорят, что еще в начале большой войны передали "всю информацию об участниках рынка относительно их связей с РФ" в "профильные структуры" (СНБО и Минэкономики). Похоже, что там на эти данные не отреагировали, поэтому регулятор фондового рынка соответствующие обращения больше не инициировал.

В качестве объяснения того, почему комиссия самостоятельно не проводила никаких действий в отношении пакетов акций, владельцами которых являются Минфин РФ и Турлов, в НКЦБФР почему-то процитировали норму ст. 2 закона "О рынках капитала и организованных товарных рынках", которая содержит перечень критериев, из-за которых юридическое лицо не может иметь лицензию.

Однако ст. 74 этого же закона говорит о том, что подсанкционное лицо не может владеть существенной долей (более 10%) в капитале лицензированной НКЦБФР организации. На это в комиссии ответили, что Турлов владеет акциями "Украинской биржи" не напрямую, а через Freedom Holding Corp., которая является публичной компанией, зарегистрированной в США.

Реклама:

"Комиссия внимательно следит за деятельностью профессиональных участников в пределах ее полномочий, в том числе ее внимание приковано к деятельности АО "Украинская биржа"", - подытожили в НКЦБФР.

Читайте также: Государство заблокировало миллиарды гривен клиентов "Фридом финанс". Получат ли украинцы деньги?