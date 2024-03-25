Впервые за 20 лет: Tesla Model Y заняла первое место по количеству проданных авто

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В мировом рейтинге самых продаваемых автомобилей 2023 года впервые за последние 20 лет появился новый лидер - Tesla Model Y. Ранее главенство держала Toyota Corolla.

Об этом говорится в рейтинге по данным Focus2move.

Так, новым лидером рынка стала Tesla Model Y с 1,15 миллионами проданных единиц (+50,8%).

Toyota Corolla заняла второе место с 1,13 миллионами продаж (-1,1%), прервав очень длинную победную серию.

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На третьем месте внедорожник Toyota RAV4 с 934 910 продажами (+5,9%).

На четвертом месте пикап Ford F-Series с 901 569 продажами (+13,4%).

На пятом месте Honda CR-V - 718422 ед. (+18%).

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Также в ТОП-10 самых популярных авто вошли: Chevrolet Silverado, Toyota Camry, Hyundai Tucson, Toyota Hilux и Ram.

Напомним:

Продажи легковых автомобилей в Европе в феврале выросли на 10%, поскольку автопроизводители воспользовались отложенными заказами, при этом доля рынка электромобилей осталась неизменной.

Компания Toyota доминирует в рейтинге World Car Group самых продаваемых автомобильных брендов за прошлый год. За год Toyota Group продала 10,8 млн новых авто (+4,6%), сохраняя значительное преимущество над всеми остальными.