Від Toyota до китайського BYD: які авто найкраще продаються в світі 

Компанія Toyota домінує у рейтингу World Car Group найбільш продаваних автомобільних брендів за минулий рік. За рік Toyota Group продала 10,8 млн нових авто (+4,6%), зберігаючи значну перевагу над усіма іншими.

Про це пише Focus2Move.

Другу позицію в рейтингу зайняла Volkswagen Group з 8,8 млн авто (+10,9%). Hyundai-Kia зайняла 3 місце з результатом 7,1 млн продажів (+3,9%).

Серд інших лідерів рейтингу:

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Renault Nissan Alliance – 6,9 млн од. (+5,8%).

Stellantis - 6,5 млн од. (+3,2%).

GM - 6,2 млн од. (+3,3%).

Honda Motor - 4,1 млн од. (+4,2%).

Ford - 3,9 млн од. (+4,5%).

Suzuki - 3,05 млн. од. (-0,2%).

На десятому місці китайська BYD – піднявшись на 3 позиції – з 2,6 мільйонами продажів (+46,3%). Китайська група досягла кращих результатів, ніж Tesla (зростання на 22,0%), хоча вона все ще продає багато автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння.

Нагадаємо:

У лютому український автопарк поповнили понад 3,9 тис. електромобілів. Відносно торішнього лютого попит на електромобілі зріс у 2,3 раза.

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