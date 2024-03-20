Всі розділи
Укр / Рус

Від Toyota до китайського BYD: які авто найкраще продаються в світі 

Середа, 20 березня 2024, 09:23 - Анастасія Дячкіна

Компанія Toyota домінує у рейтингу World Car Group найбільш продаваних автомобільних брендів за минулий рік. За рік Toyota Group продала 10,8 млн нових авто (+4,6%), зберігаючи значну перевагу над усіма іншими.

Про це пише Focus2Move.

Другу позицію в рейтингу зайняла Volkswagen Group з 8,8 млн авто (+10,9%). Hyundai-Kia зайняла 3 місце з результатом 7,1 млн продажів (+3,9%). 

Серд інших лідерів рейтингу: 

Реклама:
  • Renault Nissan Alliance – 6,9 млн од. (+5,8%). 
  • Stellantis - 6,5 млн од. (+3,2%). 
  • GM - 6,2 млн од. (+3,3%). 
  • Honda Motor - 4,1 млн од. (+4,2%).
  • Ford - 3,9 млн од. (+4,5%).
  • Suzuki - 3,05 млн. од. (-0,2%).

На десятому місці китайська BYD – піднявшись на 3 позиції – з 2,6 мільйонами продажів (+46,3%). Китайська група досягла кращих результатів, ніж Tesla (зростання на 22,0%), хоча вона все ще продає багато автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння.

Нагадаємо:

У лютому український автопарк поповнили понад 3,9 тис. електромобілів. Відносно торішнього лютого попит на електромобілі зріс у 2,3 раза.

Реклама:
авто електромобіль
Реклама:
Матеріали за темою
У лютому попит на вживані авто з США збільшився на понад 70% 18 березня 2024, 11:20
У лютому попит в Україні на авто китайського виробництва збільшився на понад 70% 15 березня 2024, 13:15
Uklon не працюватиме під час комендантської години 14 березня 2024, 15:11
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті