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В прошлом году количество пользователей платежных услуг в Украине составляло более 80 миллионов человек

Понедельник, 25 марта 2024, 12:32 - Артур Крыжный

В 2023 году количество пользователей платежных услуг в Украине выросло на 3%, до 82 миллионов человек.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"По состоянию на 1 января 2024 года счета пользователям были открыты в 63 банках и одном небанковском поставщике платежных услуг. Вместе количество пользователей достигло 82 млн человек. Это почти на 3% больше, чем по состоянию на начало прошлого года (по состоянию на 1 января 2023 - 79 млн)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общее количество счетов, открытых пользователями платежных услуг, выросло на 15,5% по сравнению с предыдущим годом и составило 185,1 млн единиц (по состоянию на 1 января 2023 - 160,2 млн единиц).

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Кроме того, количество пользователей, которые обслуживаются дистанционно, и в дальнейшем увеличивается. 

"Сейчас более двух третей всех пользователей, которые имеют счета у поставщиков платежных услуг, обслуживают эти счета дистанционно: 89,2% субъектов хозяйствования и 79,5% физических лиц (2,9 млн и 62,3 млн клиентов соответственно)", - добавили в пресс-службе.

Напомним:

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В прошлом году объем внутригосударственных переводов составил 19,9 млрд долларов, что вдвое больше, чем за довоенный 2021 год.

НБУ финансы услуги
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