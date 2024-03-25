В Кривом Роге запитали всех потребителей - ДТЭК
Понедельник, 25 марта 2024, 12:20 -
В Кривом Роге 25 марта отменили экстренные отключения электроэнергии, примененные в результате массированной атаки россиян 22 марта.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
"Энергетикам ДТЭК удалось стабилизировать ситуацию в Кривом Роге и Криворожском районе после обстрелов российских оккупантов", - говорится в сообщении.
Сейчас все дома потребителей снова запитаны.
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Напоминаем:
В результате массированной атаки россиян на украинскую энергосистему 22 марта группа ДТЭК потеряла около половины своих генерирующих мощностей.
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