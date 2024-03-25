Все разделы
Укр / Рус

В WhatsApp теперь можно закреплять до трех сообщений

Понедельник, 25 марта 2024, 11:15 - Анастасия Жарикова

В мессенджере WhatsApp от Meta появилась функция, которая позволяет пользователям в одном чате закреплять до трех сообщений в разговоре.

Об этом сообщает GSM Arena.

В декабре 2023 года WhatsApp ввел возможность закреплять сообщения в частных беседах и групповых чатах, но тогда пользователи могли закрепить только одно сообщение в разговоре.

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг и руководитель WhatsApp Уилл Кеткарт объявили, что отныне пользователи смогут закреплять до трех сообщений в индивидуальных и групповых чатах. 

Реклама:

Для закрепления доступны различные типы сообщений, включая текст, изображения и опросы.

По умолчанию сообщение будет закрепляться на семь дней, но также его можете закрепить на 24 часа или 30 дней. После этого сообщение будет автоматически откреплено, если пользователь самостоятельно его не открепит.

Напоминаем:

Реклама:

Мессенджер WhatsApp для усиления конфиденциальности пользователя внедряет блокировку скриншотов для фотографий профиля.

whatsapp Meta соцсети
Реклама:
Материалы по теме
WhatsApp тестирует новую функцию для Android 22 января 2024, 09:00
WhatsApp представила функцию голосового чата для больших групп 13 ноября 2023, 20:50
У WhatsApp появилась возможность одновременно открыть две учетные записи на одном устройстве 19 октября 2023, 20:30
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте