В WhatsApp теперь можно закреплять до трех сообщений

В мессенджере WhatsApp от Meta появилась функция, которая позволяет пользователям в одном чате закреплять до трех сообщений в разговоре.

Об этом сообщает GSM Arena.

В декабре 2023 года WhatsApp ввел возможность закреплять сообщения в частных беседах и групповых чатах, но тогда пользователи могли закрепить только одно сообщение в разговоре.

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг и руководитель WhatsApp Уилл Кеткарт объявили, что отныне пользователи смогут закреплять до трех сообщений в индивидуальных и групповых чатах.

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Для закрепления доступны различные типы сообщений, включая текст, изображения и опросы.

По умолчанию сообщение будет закрепляться на семь дней, но также его можете закрепить на 24 часа или 30 дней. После этого сообщение будет автоматически откреплено, если пользователь самостоятельно его не открепит.

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Мессенджер WhatsApp для усиления конфиденциальности пользователя внедряет блокировку скриншотов для фотографий профиля.