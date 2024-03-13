WhatsApp обмежує можливість робити скріншоти фотографії профілю

Месенджер WhatsApp для посилення конфіденційності користувача впроваджує блокування скріншотів для фотографій профілю.

Про це повідомляє AndroidPolice.

Зазначається, що наразі Meta, якій належить WhatsApp, ще не оголосила про запуск цієї функції офіційно, але вже тестує її на сервері.

Вже зараз деякі користувачі не можуть зробити скріншот зображення своїх контактів у WhatsApp в останній стабільній версії програми. WhatsApp видає помилку, повідомляючи про обмеження програми.

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Додається, що блокування скріншотів для зображень на екрані увімкнено за замовчуванням і його неможливо вимкнути. Імовірно, це може змінитися, коли WhatsApp оголосить про цю функцію публічно.

З огляду на зростання кількості шахраїв у WhatsApp, блокування скріншотів зображень профілю є позитивною зміною, оскільки воно буде ввімкнене за замовчуванням, це повинно негайно принести користь більшості користувачів платформи.

Нагадаємо:

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Месенджер WhatsApp тестує платформу обміну миттєвими повідомленнями для Android, яка дозволяє користувачам легко ділитися файлами з людьми поблизу без необхідності вводити номер телефону.