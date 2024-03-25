Курс валют на 25 марта: сколько стоят доллар и евро

На 25 марта официальная гривня незначительно укрепилась к доллару, доллар на "черном рынке" растет.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:45 курс доллара против гривни на "черном рынке" составил 38,58 - 39,20 грн против котировок в 38,03 - 39,13 грн накануне.

На это же время "черный" курс евро составлял 42,61- 42,80 грн против курса 42,28 - 42,88 грн за евро накануне.

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Официальный курс доллара установили на уровне 38,9075 грн, евро - 42,1252 грн (22 марта доллар - 38,9234 грн, евро - 42,4693 грн).

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 38,8 - 39,29 грн (курс на 22 марта - 38,75 - 39,2 грн);

Евро - 42,1 - 42,8 грн (курс на 22 марта - 42,2 - 42,75 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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Приватбанк - 38,75 - 39,35 грн;

Ощадбанк - 38,9 - 39,4 грн;

Укрэксимбанк - 38,8 - 39,4 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 39,37 грн за доллар, monobank - 39,35 грн.

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