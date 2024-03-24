У результаті обстрілу пошкоджені обʼєкти "Нафтогазу"
Неділя, 24 березня 2024, 11:50 -
Після нічного обстрілу 23 березня, було пошкоджено обʼєкти Нафтогазу на заході країни.
Про це повідомляє голова правління "НАК Нафтогаз" Олексій Чернишов".
Голова правління "Нафтогазу" зазначив, що після ворожих обстрілів 24 березня, були пошкоджені обʼєкти групи "Нафтогаз" на заході країни.
Чернишов зазначив, що попередньо обійшлось без постраждалих, але не надавав деталі щодо обстрілу.
Реклама:
Тривають роботи з ліквідації наслідків.
Економічна правда
Реклама:
Реклама: