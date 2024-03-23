В Харькове самая сложная энергетическая ситуация - Зеленский

ДСНС України

В Харькове самая сложная из всех регионов ситуация по восстановлению электроснабжения. Тысячи людей ищут помощи в пунктах несокрушимости. Источники сообщают о повреждении генерации.

Об этом сообщает президент Владимир Зеленский, а также пресс-служба ГСЧС.

ДСНС України

"Самое сложное до сих пор в Харькове. Продолжается подключение к электричеству бытовых потребителей. Темп максимальный из возможного сейчас", - сообщил президент на своем канале в Telegram.

При этом в ГСЧС сообщили, что за сутки около 16,5 тыс человек посещали 149 пунктов несокрушимости в Харьковской области.

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По информации из источников ЭП, в Харькове значительные повреждения объектов генерации, что затрудняет восстановление электроснабжения.

Напомним:

В Харькове и области без света остаются 275 тысяч потребителей, при этом, восстановили электроснабжение у 440 тысяч потребителей.

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