В Харькове самая сложная энергетическая ситуация - Зеленский
В Харькове самая сложная из всех регионов ситуация по восстановлению электроснабжения. Тысячи людей ищут помощи в пунктах несокрушимости. Источники сообщают о повреждении генерации.
Об этом сообщает президент Владимир Зеленский, а также пресс-служба ГСЧС.
"Самое сложное до сих пор в Харькове. Продолжается подключение к электричеству бытовых потребителей. Темп максимальный из возможного сейчас", - сообщил президент на своем канале в Telegram.
При этом в ГСЧС сообщили, что за сутки около 16,5 тыс человек посещали 149 пунктов несокрушимости в Харьковской области.
По информации из источников ЭП, в Харькове значительные повреждения объектов генерации, что затрудняет восстановление электроснабжения.
Напомним:
В Харькове и области без света остаются 275 тысяч потребителей, при этом, восстановили электроснабжение у 440 тысяч потребителей.