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В Харькове самая сложная энергетическая ситуация - Зеленский

Суббота, 23 марта 2024, 12:50 - Владимир Туник-Фриз
 
ДСНС України

В Харькове самая сложная из всех регионов ситуация по восстановлению электроснабжения. Тысячи людей ищут помощи в пунктах несокрушимости. Источники сообщают о повреждении генерации.

Об этом сообщает президент Владимир Зеленский, а также пресс-служба ГСЧС.

 
ДСНС України

"Самое сложное до сих пор в Харькове. Продолжается подключение к электричеству бытовых потребителей. Темп максимальный из возможного сейчас", - сообщил президент на своем канале в Telegram.

При этом в ГСЧС сообщили, что за сутки около 16,5 тыс человек посещали 149 пунктов несокрушимости в Харьковской области.

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По информации из источников ЭП, в Харькове значительные повреждения объектов генерации, что затрудняет восстановление электроснабжения.

Напомним:

В Харькове и области без света остаются 275 тысяч потребителей, при этом, восстановили электроснабжение у 440 тысяч потребителей.

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Харков энергетика электроэнергия война
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