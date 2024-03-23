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На Харьковщине остаются без света до 275 тысяч абонентов

Суббота, 23 марта 2024, 11:18 - Владимир Туник-Фриз

В Харькове и области без света остаются 275 тысяч потребителей, при этом, восстановили электроснабжение у 440 тысяч потребителей.

Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

В Харькове и области возобновили поставки электроэнергии к большинству потребителей.

Еще вчера, 22 марта Олег Синегубов сообщал, что Харьков был фактически полностью без света.

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Сегодня были возобновлены поставки электроэнергии к 440 тыс потребителей. При этом, без света остаются 275 тыс абонентов.

Напомним:

Председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что ракетная атака россиян утром 22 марта была осуществлена по разным регионам Украины - по ТЭС и ГЭС, а также по магистральным подстанциям, которыми управляет "Укрэнерго".

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Харков электроэнергия
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