ЕС может запретить импорт агротоваров из РФ и Беларуси уже в апреле

Украине удалось достичь консенсуса с Европейской комиссией относительно запрета на импорт в страны-члены блока сельхозпродукции из России и Беларуси. Соответствующий запрет Еврокомиссия может принять уже в апреле.

Об этом сообщил Тарас Качка, заместитель министра экономики, торговый представитель Украины на Саммите экспортеров Forbes "Made in Ukraine".

По словам Качки, одобрения запрета на импорт аграрных товаров из России и Беларуси в страны-члены ЕС, Украине удалось достичь во время саммита глав-членов ЕС 1 февраля.

"Юридически это предложение может быть одобрено уже в апреле. Его предложили на рассмотрение Европейской комиссии", - добавил торгпред Украины.

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Напомним:

Европейская комиссия предложила ввести тарифы на импорт зерна из России и Беларуси, пытаясь ограничить доходы Москвы и ее союзника и успокоить фермеров, которые месяцами протестовали против дешевого импорта.