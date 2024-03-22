Энергетики запитали потребителей в Донецкой области, которые остались без света из-за утренней атаки

ДТЭК вернул свет для 140 000 потребителей, которые остались без питания из-за утренней атаки россиян.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"Донецкая область: экстренные отключения отменены. 140 000 семей снова со светом ДТЭК вернул свет для всех домов, которые остались без питания из-за утренней атаки врага", - говорится в сообщении.

Напомним:

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В результате ракетных ударов россиян по объектам энергосистемы Украины в ряде областей Украины вводятся аварийные отключения электроэнергии.

"Укрэнерго" дало команду на включение бытовых потребителей во всех областях Украины, кроме Харьковской, Одесской, Хмельницкой и Днепропетровской.