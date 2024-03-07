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Рішення про наступний транш МВФ для України буде в другій половині березня

Четвер, 7 березня 2024, 19:10 - Олексій Павлиш
 
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Виконавча рада МВФ у другій половині березня проведе засідання щодо третього перегляду програми розширеного фінансування (EFF) та виділення наступного траншу для України.

Про це заявила директор Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак, пише "Укрінформ".

"Розгляд Виконавчою радою останнього перегляду очікується в другій половині березня", - сказала представниця Фонду.

Рада розгляне домовленості, досягнуті на рівні персоналу 23 лютого між представниками МВФ і Уряду України щодо третього перегляду програми EFF. У цьому контексті буде прийнято рішення щодо виділення 880 млн дол в якості наступного траншу за програмою.

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Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що Україна близька до угоди з Міжнародним валютним фондом щодо отримання наступного траншу на 900 млн дол із кредиту на 15,6 млрд дол.

Економічна правда

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МВФ Україна
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