Энергетики восстановили линию энергопитания ЗАЭС, которую повредили россияне

Украинские энергетики восстановили линию питания ЗАЭС ВЛ-750кВ "Днепровская", которая была повреждена утром ракетным обстрелом РФ.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"22 марта силами украинских энергетиков возобновлена работа внешней воздушной линии ВЛ-750кВ "Днепровская", которая была повреждена сегодня утром во время массированного ракетного обстрела РФ", - говорится в сообщении.

Сейчас временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины снова соединяют две линии электропередачи: "Запорожская ТЭС - Ферросплавная" напряжением 330 кВ и "Днепровская", благодаря которым обеспечивается питание собственных нужд станции.

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Напомним:

НАЭК Энергоатом сообщил, что Запорожская АЭС в очередной раз оказалась на грани блэкаута после ночной атаки россиян.

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