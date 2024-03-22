ЗАЕС знову на межі блекауту − Енергоатом
НАЕК Енергоатом повідомив, що Запорізька АЕС вчергове опинилася на межі блекауту після нічної атаки росіян.
Джерело: НАЕК "Енергоатом" у Telegram
Деталі: Повідомляється, що під час масштабної ракетної атаки на Україну о 5:10 ранку відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ "Дніпровська", що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України.
Наразі найбільша у Європі атомна електростанція зʼєднана з українською енергосистемою лише лінією електропередачі ПЛ-330кВ "Запорізька ТЕС − Феросплавна", яку лиш нещодавно відремонтували.
Пряма мова очільника Енергоатома Петра Котіна: "Така ситуація вкрай небезпечна і загрожує настанням аварійної ситуації. Якщо відключиться остання лінія звʼязку з вітчизняною енергомережею, ЗАЕС опиниться в черговому блекауті, що є важким порушенням умов безпечної експлуатації станції".
Деталі: Він вкотре наголосив, що Запорізька атомна електростанція має негайно перейти під повний контроль України, а Росія має вивести зі станції своїх військових та військову техніку.
Енергоатом нагадує, що початку російської окупації Запорізька АЕС вже пережила вісім повних блекаутів та один частковий – із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки.
"У разі їх відмови це загрожує розвитком ядерної та радіаційної аварії", − наголосили в НАЕК.
Передісторія:
- Уночі 22 березня росіяни запустили "Шахеди" та крилаті ракети в сторону України, по всій території країни майже 4 години тривала повітряна тривога.
- У низці регіонів лунали вибухи. Зокрема, у близько 15 вибухів чули у Харкові. У місцях деяких "прильотів" спалахнули пожежі. Росіяни цілили по енергетичній структурі − у місті виникли проблеми зі світлом.
- По Запоріжжю росіяни завдали 8 ракетних ударів. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що уражені об'єкти інфраструктури та постраждали цивільні будинки.
- Є влучання і в об’єкти критичної інфраструктури у Кривому Розі.
- Поцілили окупанти також в об’єкт критичної інфраструктури у Вінницькій області та в обʼєкт енергетичної інфраструктури у Львівській області.
- Російські окупанти вночі атакували Дніпровську ГЕС, наразі рух автомобілів через греблю перекрили.
- Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що атака росіян вночі 22 березня була націлена на українську енергетику і стала наймасштабнішою за останній час.