В Киеве строительный кран упал на дорогу, ряд троллейбусов и автобусов изменят маршрут

КГГА

В Оболонском районе столицы при реконструкции развязки на пересечении ул. Богатырской и Полярной гусеничный кран упал на территории строительной площадки, зацепив верхушкой контактную троллейбусную сеть.

Об этом сообщили в КГГА.

В администрации говорят, что сильные порывы ветра стали причиной падения крана.

В результате повреждена и разорвана контактная сеть на улицах Полярная и Героев Днепра, движение общественного транспорта изменено.

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КГГА

На время восстановительных работ движение наземного транспорта организовано:

троллейбусный маршрут №44 – маршрутом троллейбусов №24;

автобусные маршруты №№41, 41-Д, 99 – ул. Полярная – ул. Богатырская – ул. Левка Лукьяненко – ул. Зои Гайдай, далее – по собственному маршруту;

движение троллейбусов №32 временно заблокировано.

В КГГА уточнили, что на строительной площадке никто не пострадал.

Напомним:

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30 сентября в Киеве во время ремонтных работ упали несколько пролетов Дегтяревского моста на улице Александра Довженко (Шулявка). Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

В январе 2023 года на Дегтяревском путепроводе ввели временную схему движения. Там работники КП "Киевавтодормост" выполнили основную часть противоаварийных работ и подготовили развязку к масштабной реконструкции.

Балки Дегтяровского путепровода были экспериментальными, подобные элементы в Украине использовались при строительстве еще одного моста.