Reddit после IPO оценили в почти 9 миллиардов долларов

Акции социальной сети Reddit во время первичного размещения получили оценку на 38% выше предложения в начале торгов, в целом компанию оценили в 8,87 млрд долл.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что компания, которая базируется в Сан-Франциско, оценила свое IPO в верхней границе диапазона от 31 до 34 долл. Reddit и ее акционеры-продавцы привлекли 748 млн долл.

Долгожданный выход Reddit на публичные рынки готовился более двух лет. Соцсеть конфиденциально подала заявку на IPO в декабре 2021 года, но биржевой обвал, вызванный количественным ужесточением Федеральной резервной системы, привел к задержке.

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Ажиотаж на акции технологических компаний может помочь Reddit получить хороший старт. Однако торговля акциями в течение следующих нескольких недель будет под пристальным вниманием и может определить, сможет ли рынок IPO выдержать недавнее постепенное восстановление, вызванное увеличением ставок на мягкую посадку экономики.

"Если Reddit будет торговаться плохо, это бросит тень на рынок IPO. Многие компании приостановят свои инициативы по IPO", - сказал Юлиан Климочко, генеральный директор компании Accelerate Financial Technologies, специализирующейся на альтернативных инвестиционных решениях.

Напомним:

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Социальная медиа-платформа Reddit заключила соглашение с Google, чтобы сделать свое содержимое доступным для обучения моделям искусственного интеллекта гиганта поисковых систем.

Корпорация Microsoft объявила, что в течение следующих 2 лет расширит свою облачную и ИИ-инфраструктуру в Испании, инвестировав 2,1 млрд долларов.