Сумма согласованных компенсаций по программе "єВідновлення" выросла почти вдвое за 4 месяца

По программе выплат на ремонт поврежденного в результате российской агрессии жилья "єВідновлення" государство согласовало выделение 5 миллиардов гривен, из которых уже перевели более 80%.

Об этом ЭП сообщила глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

По ее словам, по состоянию на 21 марта, на компенсацию за поврежденное жилье, которому нужен ремонт, подались почти 80 тыс заявителей и для 48 тыс из них согласовали компенсацию на сумму в 5 млрд гривен.

За четыре месяца сумма согласованных выплат для ремонта поврежденного жилья выросла почти вдвое. Для сравнения, по состоянию на 20 ноября общая сумма согласованных для 28 тыс заявителей выплат составила 2,7 млрд грн.

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"Частично это связано с тем, что с начала декабря мы начали принимать заявления за компенсацию от владельцев поврежденного жилья, которое требует капитального ремонта, а не мелкого. Сейчас на этот вид компенсации уже подались 5,5 тыс заявителей, а общая сумма согласованных компенсаций составила 1,8 млрд гривен", - пояснила Шуляк.

По ее словам, украинцы, чье жилье подверглось разрушениям, видят, что программа достаточно результативная, то есть денег и нового жилья от государства вместо уничтоженного или поврежденного, не нужно ждать годами или даже десятилетиями.

"Украинцы на практике убедились, что этот процесс происходит быстро - в течение максимум месяца после того, как гражданин подает заявку, поврежденное жилье осмотрит специальная комиссия єВідновлення, созданная при органе местного самоуправления. Она верифицирует повреждения и если случай подпадает под саму услугу, заявителю согласуют компенсацию. Она поступит заявителю в Дії на виртуальную карту єВідновлення", - пояснила народный депутат.

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Зато отказывают в компенсации за поврежденное жилье нечасто. В частности, в случаях несоответствия жилья условиям "єВідновлення", недостоверной информации о характере повреждений или если жилье было восстановлено с помощью доноров.

Также податели заявок иногда сами от них отказываются, ведь ожидают новых этапов программы.

Также есть случаи, когда жилье, на компенсацию за которое подаются украинцы, не зарегистрировано в государственном реестре вещевых дел. В таком случае рекомендуют обратиться к юристу и зарегистрировать недвижимость.

Напоминаем:

Украинцы чаще всего использовали жилищные сертификаты по программе "єВідновлення" в Киевской и Харьковской областях. Во второй паре лидеров - Николаевская и Черниговская области.