За время большой войны Норвегия предоставила Украине более 500 миллионов долларов помощи

Правительство Норвегии за время большой войны предоставило Украине более 500 млн долл прямой бюджетной поддержки.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что во время рабочей встречи министра финансов Сергея Марченко и посла Королевства Норвегии Хелены Санд Андерсен стороны обсудили текущую экономическую ситуацию в Украине, потребности госбюджета на 2024 год и развитие сотрудничества между странами с целью увеличения объема бюджетной поддержки.

"С начала полномасштабного вторжения Правительство Норвегии предоставило Украине более 500 млн долл США прямой бюджетной поддержки. В частности, грант в размере около 485 млн долл. США был направлен в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine)", - говорится в сообщении.

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Привлеченное финансирование было направлено на компенсацию расходов госбюджета на первоочередные социальные и гуманитарные потребности, а именно пенсии, оплата труда работников секторов образования и здравоохранения, социальная защита населения, гуманитарная поддержка.

Кроме того, Норвегия присоединилась к Многосторонней координационной платформе доноров Украины во время восьмого заседания Руководящего комитета. Также Норвегия стала одной из четырех новых стран-членов Платформы, которые взяли на себя обязательства выделить в целом более 5,5 млрд долл. на восстановление и развитие экономики Украины.

Напомним:

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Норвегия внесла 240 миллионов норвежских крон (примерно 22 миллиона долларов США) в Трастовый фонд поддержки реконструкции и экономики Украины (SURE).