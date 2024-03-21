Из-за атак украинских БПЛА порт в Санкт-Петербурге прекратил перевалку селитры - росСМИ

Большой порт Санкт-Петербурга на фоне атак украинских беспилотников в феврале прекратил перевалку селитры. Российские власти в будущем планируют вынести перевалку селитры за пределы города, предположительно в Усть-Лугу.

Об этом сообщает российское издание "Коммерсант".

Источник издания отмечает, что речь идет об объемах около 3 млн тонн в год. Для порта, который и так находится в непростом положении из-за потери торговых операций с Европой, это довольно существенный удар.

По информации собеседников, операции приостановлены из-за запрета властей, при этом принято решение о вынесении перевалки селитры за пределы города.

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После атаки беспилотников на Петербургский нефтяной терминал в январе губернатор Александр Беглов опасается возможной диверсии с разрушительными для города последствиями. Аммиачная селитра потенциально взрывоопасна. В качестве нового места перевалки селитры называют Усть-Лугу.

С 13 февраля до конца месяца ОАО РЖД вводило ограничения на погрузку аммиачной селитры и нитрата аммония назначением на станции Автово и Автово-экс., Новый Порт и Новый Порт-экс, Бронка и Бронка-экс., Предпортова и Предпортова-экс. в адрес всех получателей груза.

Компания объяснила эту меру "обстоятельствами, возникшими из-за ограничения перевалки груза в Большом порту Санкт-Петербург". На март запрет был продлен.

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На данный момент производители, которые вели перевалку через порт Санкт-Петербург, ищут другие варианты экспорта. Это осложняется тем, что портовых мощностей для перевалки удобрений в России сейчас и так не хватает, а те, что есть, уже законтрактованы.

Наиболее очевидным вариантом является терминал в Усть-Луге, но для перенаправления туда объемов селитры из Санкт-Петербурга его инфраструктуру нужно модернизировать под новые требования к отгрузке в укрепленных контейнерах.

Напоминаем:

В результате ударов украинских беспилотников по российским НПЗ около 600 тыс баррелей ежедневных нефтеперерабатывающих мощностей России было выведено из строя.