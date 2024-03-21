Угорщина буде проти пропозиції ЄК надати Україні прибутки від заморожених активів РФ

Пропозиція Єврокомісії щодо конфіскації прибутків від заморожених російських активів на підтримку України навряд чи буде схвалена на саміті лідерів ЄС, що розпочнеться сьогодні, 21 березня, у Брюсселі. Причиною є позиція Угорщини.

Про це повідомляє DW з посиланням на високопоставленого європейського дипломата.

"Пропозиція Єврокомісії щодо конфіскації прибутків від заморожених російських активів на підтримку України навряд чи буде схвалена на саміті лідерів ЄС, який розпочнеться у четвер, 21 березня, у Брюсселі", - повідомляє видання.

За його словами, серед більшості країн-членів ЄС є спільне розуміння того, що конфісковані кошти мають піти на купівлю зброї та боєприпасів для Збройних сил України.

"Зараз Україна більше потребує грошей на зброю, а, на жаль, не на відновлення. І ми прагнемо зробити все, щоб уникнути подальших руйнувань в Україні", - пояснив дипломат.

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У пропозиції Єврокомісії йдеться про те, що 90% прибутків від заморожених російських активів має бути використано на купівлю зброї для потреб ЗСУ.

Проте співрозмовник DW розповів, що проти цього виступає Угорщина, влада якої заявляє, що ці кошти мають піти на будь-що, але не на зброю для українців.