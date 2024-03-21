Продажи автомобилей в ЕС подскочили на 10%, но электромобили простаивают

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Продажи легковых автомобилей в Европе в феврале выросли на 10%, поскольку автопроизводители воспользовались отложенными заказами, при этом доля рынка электромобилей осталась неизменной.

Об этом сообщает Bloomberg.

В прошлом месяце количество регистраций новых автомобилей выросло до 995 059 единиц, сообщила в четверг Европейская ассоциация автопроизводителей.

Электроавтомобили не смогли завоевать большую долю рынка после падения спроса на рынках, включая Германию и Швецию.

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Хотя ряд новых электрических моделей убедил большее количество покупателей на таких рынках, как Франция и Дания, низкокачественная инфраструктура зарядных станций остается препятствием на пути к более широкому распространению. Даже ценовая война, начатая в прошлом году компанией Tesla Inc. оказалась недостаточной для ускорения спроса.

Негативно также влияют субсидии, которые постепенно отменяют.

Клиенты все чаще обращаются к моделям и с аккумулятором и с двигателем: продажи гибридных автомобилей выросли на 12% в прошлом месяце, опережая рост не только полностью электрических автомобилей, но и моделей, работающих на бензине.

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Напомним:

Компания Toyota доминирует в рейтинге World Car Group самых продаваемых автомобильных брендов за прошлый год. За год Toyota Group продала 10,8 млн новых авто (+4,6%), сохраняя значительное преимущество над всеми остальными.