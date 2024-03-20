Владелец бренда Gucci потерял 7,6 миллиарда долларов за день

Акции французской люксовой группы Kering SA, которая владеет брендом Gucci, обвалились на 15% после объявления о падении продаж на 20% в первом квартале 2024 года.

Об этом сообщает Bloomberg.

Падение продаж Gucci связывают с тем, что "пестрые" элементы одежды теряют приверженность у китайских покупателей. Это стало самым большим падением для компании с 1992 года, снизив рыночную стоимость Kering на 7,6 млрд долларов.

Собственно, уровень продаж Gucci резко упал в Китае и Азиатско-тихоокеанском регионе, которые являются ключевыми рынками для бренда. В прошлом году из этого региона доля доходов Gucci составляла 35% от прибыли Kering.

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В целом уровень продаж Kering, которой также принадлежат бренды YvesSaintLaurent и Balenciaga, снизится примерно на 10% за первый квартал 2024 года, заявили в компании.

Напомним:

Французская компания Kering, которая владеет брендом Gucci, заключила обязывающее соглашение с катарским инвестфондом Mayhoola о приобретении 30% акций бренда Valentino за 1,7 млрд евро.

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Экономическая правда.