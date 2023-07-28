Власник Gucci купує 30% акцій бренду Valentino за 1,7 мільярда євро

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Французька компанія Kering, яка володіє брендом Gucci, уклала зобов'язуючу угоду з катарським інвестфондом Mayhoola щодо придбання 30% акцій бренду Valentino за 1,7 млрд євро.

Про це йдеться в офіційній заяві Kering.

Угода також передбачає опціон для Kering на придбання 100% акціонерного капіталу Valentino не пізніше 2028 року.

"Ця угода є частиною ширшого стратегічного партнерства між Kering та Mayhoola, яке може призвести до того, що Mayhoola стане акціонером Kering", - йдеться у повідомленні.

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Valentino є одним з найбільш відомих всесвітньо визнаних італійських будинків розкоші.

На сьогодні Valentino має 211 магазинів у більш ніж 25 країнах світу, а її дохід становить 1,4 мільярда євро, показник EBITDA у 2022 році - 350 мільйонів євро, додали в Kering.

"Kering стане значним акціонером з представництвом у раді директорів. Mayhoola при цьому залишиться мажоритарним акціонером з 70% акціонерного капіталу і продовжить реалізовувати успішну стратегію розвитку бренду.

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Очікується, що транзакція буде завершена до кінця 2023 року за умови отримання дозволу відповідних антимонопольних органів", - додали в компанії.

Kering заснував мільярдер Франсуа Піно. Він разом із родиною посідає 31-ше місце в рейтингу найбагатших бізнесменів світу, його статки Forbes оцінює у39,8 млрд дол.

У Франції Піно поступається тільки спадкоємиці L'Oreal Франсуазі Беттанкур-Майєрс і власнику LVMH Бернару Арно.

Економічна правда