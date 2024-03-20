Кабмин планирует возобновить конкурсы на госдолжности

План реформ в Украине Ukraine Facility на 2024-2027 годы, от выполнения которого зависит получение 50 млрд евро от ЕС, предусматривает, в частности, реформу системы оплаты труда госслужащих и постепенное восстановление конкурсов на государственные должности.

Об этом говорится в плане для Ukraine Facility.

"Эффективное государственное управление является залогом выполнения Плана. Украине нужна институциональная способность, чтобы реализовать запланированные реформы и привлекать большие объемы инвестиций", - говорится в презентации.

Так, план предусматривает:

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создание справедливой системы оплаты труда государственных служащих

прозрачную процедуру отбора специалистов на должности

цифровизация управления государственной службой и человеческими ресурсами

Как заявляют в правительстве, ожидаемый эффект - профессиональная государственная служба без "кумовства" и коррупции.

Реформа системы оплаты труда государственных служащих

Согласно плану, должны быть внесены изменения в ЗУ "О государственной службе", направленные на внедрение единых подходов к оплате труда на основе классификации должностей, в частности путем:

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внедрение оплаты труда на основе классификации должностей по функциональным направлениям;

разделение заработной платы на постоянную или гарантированную часть (не менее 70%) и вариативную (не более 30%);

снижение надбавки за выслугу лет с 50% до 30%.

Дедлайн - первый квартал 2025 года.

Процедура отбора на государственную службу

Третий квартал 2025 года - дедлайн для принятия законодательства об усовершенствовании порядка прохождения и прекращения государственной службы, а также внедрения процедуры отбора на основе профессиональных компетентностей.

В правительстве заявляют, что планируется подключение всех министерств, ЦОИВ и других госучреждений к информационной системе управления человеческими ресурсами (HRMIS). А также - возобновление работы Единого портала вакансий государственной службы с возможностью генерировать статистку по всем вакансиям (первый квартал 2026 года).

Кроме этого, запланировано постепенное восстановление конкурсов на государственные должности (с началом военного положения правительство разрешило не проводить конкурсы на определенные должности), дедлайн - третий квартал 2026 года.

Сначала конкурсы восстановят для категории А (руководители центральных органов исполнительной власти (ЦОИВ), государственный секретарь Кабмина и его заместители и т.д.), затем - Б (руководители структурных подразделений и их заместители) и В (разного уровня специалисты госорганов).

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Напомним:

18 марта правительство утвердило план Ukraine Facility, а уже 20 марта премьер-министр Денис Шмыгаль передал план президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. В целом План реформ Украины охватывает 15 сфер.

Экономическая правда