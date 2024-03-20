Mercedes Benz отзывает более 116 тысяч автомобилей

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Mercedes Benz отзывает 116 020 транспортных средств из-за неправильно закрепленного 48-вольтового заземления.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальное управление по безопасности дорожного движения США.

На данный момент других подробностей не сообщалось.

Напомним:

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Компания Toyota доминирует в рейтинге World Car Group самых продаваемых автомобильных брендов за прошлый год. За год Toyota Group продала 10,8 млн новых авто (+4,6%), сохраняя значительное преимущество всем остальным.