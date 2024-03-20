Mercedes Benz отзывает более 116 тысяч автомобилей
Среда, 20 марта 2024, 16:43 -
Mercedes Benz отзывает 116 020 транспортных средств из-за неправильно закрепленного 48-вольтового заземления.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальное управление по безопасности дорожного движения США.
На данный момент других подробностей не сообщалось.
Напомним:
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Компания Toyota доминирует в рейтинге World Car Group самых продаваемых автомобильных брендов за прошлый год. За год Toyota Group продала 10,8 млн новых авто (+4,6%), сохраняя значительное преимущество всем остальным.
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